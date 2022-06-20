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Белоус уверен, что Гаранин поставит «Сочи» зрелищную игру

20 Июня 2022 • 19:58 Комментировать

Экс-президент футбольного клуба «Москва» заявил, что новый главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поставит хорошую игру клубу.

«В этом сезоне «Сочи» занял второе место, этот результат повторить будет сложно. Но я не сомневаюсь, что Гаранин поставит зрелищную игру», — цитирует Белоуса «Спорт День за Днем».

По мнению функционера, у «Сочи» нет такой огромной армии болельщиков как у «Спартака» или «Локомотива», поэтому работать Гаранину там будет проще.

Ранее стало известно, что Вадим Гаранин покинул красноярский «Енисей» и возглавил «Сочи». С бывшим клубом специалист занял пятое место в минувшем сезоне ФНЛ и вышел в полуфинал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрий Белоус Енисей Сочи Вадим Гаранин
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