Белоус уверен, что Гаранин поставит «Сочи» зрелищную игру

Экс-президент футбольного клуба «Москва» заявил, что новый главный тренер «Сочи» Вадим Гаранин поставит хорошую игру клубу.

«В этом сезоне «Сочи» занял второе место, этот результат повторить будет сложно. Но я не сомневаюсь, что Гаранин поставит зрелищную игру», — цитирует Белоуса «Спорт День за Днем».

По мнению функционера, у «Сочи» нет такой огромной армии болельщиков как у «Спартака» или «Локомотива», поэтому работать Гаранину там будет проще.

Ранее стало известно, что Вадим Гаранин покинул красноярский «Енисей» и возглавил «Сочи». С бывшим клубом специалист занял пятое место в минувшем сезоне ФНЛ и вышел в полуфинал Кубка России.