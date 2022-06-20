Белоус прокомментировал назначение Гаранина в «Сочи»

Бывший президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус поделился мнением о назначении Вадима Гаранина на пост главного тренера «Сочи».

«У Гаранина нет лицензии PRO, стоит ли РФС пойти навстречу «Сочи» и разрешить заявить его официальным тренером? По положению, если Гаранин назначен главным тренером и проходит процесс обучения, то он может тренировать команду», — приводит слова Белоуса «Спорт День за Днем».

По мнению функционера, возможно, Гаранин будет руководить всеми процессами, а на пресс-конференции будет ходить человек, у которого есть соответствующая лицензия, это не новая история.

Ранее Вадим Гаранин возглавлял «Енисей». Клуб по итогам сезона занял пятое место в ФНЛ и дошел до полуфинала Кубка России.