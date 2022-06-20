Геркус отреагировал на то, что клубы РПЛ выступили против расширения лиги

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о том, что клубы РПЛ проголосовали против расширения лиги.

«Сложно однозначно ответить, поскольку нужно всесторонне оценивать контекст: развитие РПЛ и клубного футбола, что именно мы хотим видеть, какие клубы, какие города», — цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Функционер заявил, что если смотреть со стороны болельщика российского футбола, то, конечно, 18 команд было бы интереснее.

Ранее представители «Спартака» и «Оренбурга» заявили о том, что они были в числе тех, кто выступил против увеличения количества команд в высшем дивизионе.