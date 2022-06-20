Стал известен срок договора Касьерры с «Зенитом»

Форвард «Сочи» Матео Касьерра в ближайшее время подпишет соглашение с «Зенитом».

По сведениям «РБ Спорта», колумбийский нападающий «Сочи» подпишет контракт с «Зенитом» на три года с возможным продлением еще на один год.

25-летний Матео Касьерра пополнил состав сочинского клуба в конце лета прошлого года. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги он забил 14 мячей, став лучшим бомбардиром команды. Помимо этого, форвард записал на свой счет одну результативную передачу в 22 матчах РПЛ.

«Зенит» выиграл чемпионат России по итогам сезона 2021/22, а «Сочи» занял второе место, завоевал серебряные медали.