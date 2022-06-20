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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Зените» подтвердили факт переговоров по Касьерре

20 Июня 2022 • 19:02 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев признался, что команда ведёт переговоры с форвардом «Сочи» Матео Касьеррой.

По данным «Спорт-Экспресса», стороны уже начали переговоры, они находятся в активной стадии. Действующий контракт 25-летнего колумбийца рассчитан до лета 2023 года с опцией продления ещё на один год.

В сезоне-2021/22 Касьерра сыграл за «Сочи» 23 матча во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и шестью результативными передачами. Его трансферная стоимость оценивается в 4 миллиона евро.

Напомним, по итогам сезона-2021/22 «Зенит» стал чемпионом России, а «Сочи» финишировал вторым в турнирной таблице РПЛ.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сочи РПЛ Матео Касьерра
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