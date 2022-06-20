Червиченко отреагировал на новость о том, что клубы РПЛ против расширения лиги

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение клубов, которые выступили против расширения РПЛ до 18 команд.

«Я не знаю, почему у нас народ против расширения. Наверное, у них принцип «меньше играть, больше платить», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению эксперта, странное решение, ведь матчей в России станет меньше, а размер заработной платы у футболистов останется на прежнем уровне. Расширение позволило бы увеличить количество игр, повысить интерес и привлечь зрителя. В нашей стране население больше Германии и Испании, но клубов в высшей лиге всего лишь 16, в отличие от других стран.