Известный сербский журналист Неманья Паунович в интервью «Евро-Футбол.Ру» рассказал о новичке ЦСКА Милане Гайиче.

Какие у него сильные стороны?

К сильным сторонам Милана я бы в первую очередь отнес его характер. Он очень стабильный и дисциплинированный футболист, который выполняет тренерские установки на 100%. Это важное качество, тренер всегда может на него положиться, и повторюсь, он очень хорош в игре в обороне.

Почему он не остался в «Црвене Звезде»?

Конечно, «Црвена Звезда» предлагала ему контракт, но на тех-же условиях, что и в последние 3 года у него были. Сторона игрока хотела повышения зарплаты, клуб на это пойти не смог и, как вы знаете, сейчас Гайич получил хороший контракт.

Вы с ним хорошо знакомы, можете ли рассказать какую-то смешную историю о нем?

Если честно, то я не могу вас этим порадовать. Милан очень тихий и скромный парень, уважительно относится ко всем партнерам и не попадает в скандалы. Но при этом, когда он на поле выходит, то превращается в настоящего солдата, который бьется за команду. И потом после матча он снова хороший парень.

Как вы думаете, у него получится добиться успеха в ЦСКА?

Он был очень хорош в «Црвене Звезде», особенно в прошлом сезоне, так что я думаю, что у него получится преуспеть и в ЦСКА. Это очень хорошая команда, но я уверен, что Милан может добиться большого успеха и здорово проявить себя.