Это’О приговорён к 22 месяцам уголовного наказания условно за мошенничество

Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О приговорён к 22 месяцам уголовного наказания за налоговые преступления, сообщило издание Sport.es.

Источник пишет, что такое решение вынес испанский суд в отношении футболиста и его представителя Хосе Менальеса. 41-летний Это’О возложил ответственность на своего агента. Сторона обвинения требовала для обвиняемых 4,5 года тюрьмы. Но в суде приняли во внимание, что ни Это’О, ни Менальес ранее не были судимы, поэтому выбрали меру пресечения в виде условного наказания. Помимо этого, камерунец был оштрафован на 2 миллиона евро, его агент - на 905 тысяч евро.

За свою карьеру Это’О успел поиграть за «Мальорку», «Барселону», «Челси» и «Анжи». Он закончил карьеру в 2019 году в Катаре.