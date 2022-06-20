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Это’О приговорён к 22 месяцам уголовного наказания условно за мошенничество

20 Июня 2022 • 18:45 Комментировать

Бывший форвард «Барселоны» Самюэль Это’О приговорён к 22 месяцам уголовного наказания за налоговые преступления, сообщило издание Sport.es.

Источник пишет, что такое решение вынес испанский суд в отношении футболиста и его представителя Хосе Менальеса. 41-летний Это’О возложил ответственность на своего агента. Сторона обвинения требовала для обвиняемых 4,5 года тюрьмы. Но в суде приняли во внимание, что ни Это’О, ни Менальес ранее не были судимы, поэтому выбрали меру пресечения в виде условного наказания. Помимо этого, камерунец был оштрафован на 2 миллиона евро, его агент - на 905 тысяч евро.

За свою карьеру Это’О успел поиграть за «Мальорку», «Барселону», «Челси» и «Анжи».  Он закончил карьеру в 2019 году в Катаре.


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Барселона Ла Лига РПЛ Самюэль Это'О
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