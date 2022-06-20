Гурцкая назвал конкурентов «Спартака» в предстоящем розыгрыше РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что московский «Спартак» не войдёт в топ-5 в предстоящем сезоне.

«Пока, глядя на то, что происходит в российском футболе, я не вижу, что «Спартак» будет в пятерке. «Красно-белые» будут биться, скорее, с «Ахматом» и «Локомотивом» за пятое-седьмое место», — сказал Гурцкая на YouTube-канале «У Кузьмича».

Агент заявил, что в «Спартаке» может что-то измениться только в том случае, если они сейчас провернут какую-то шикарную трансферную кампанию, но все понимают, что этого не произойдёт.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «красно-белые» заняли десятую строчку в турнирной таблице.