Губернатор Воронежской области отчитался о подготовке стадиона «Факела» к сезону РПЛ

Губернатор Воронежской области Александр Гусев побывал на Центральном стадионе «Факела».

Напомним, Центральный стадион профсоюзов должен принимать домашние матчи «Факела» в Премьер-лиге.

В официальном телеграм-канале «Факела» губернатор доложил, что к эксплуатации готово новое медиатабло, отремонтированы и покрашены мачты освещения, которые будут оснащены новыми прожекторами, прибывающими в Воронеж сегодня.

Кроме того, установлена новая автоматическая система полива натурального покрытия, повреждённые участки поля и газон в штрафных площадях будут заменены на этой неделе. LED-панели будут смонтированы после окончания работ на футбольном поле. Проведён ремонт в новых просторных раздевалках, профессиональная спортивная мебель там будет установлена в ближайшие дни. Обустройство мест повышенной комфортности близко к завершению – в течение нескольких дней там начнётся установка новых кресел.

По словам Гусева, комната ВАР обустраивается согласно рекомендациям соответствующего специалиста РФС. Отмечается, что работы по устранению неисправностей ведутся в плановом режиме.