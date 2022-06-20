«Спартак» выступил против расширения РПЛ

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что клуб выступил против расширения РПЛ на голосовании.

«Да, мы голосовали. «Спартак» против расширения РПЛ», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

Сегодня, 20 июня, состоялось собрание всех клубов Российской премьер-лиги. На нем «Урал» предложил вариант расширения лиги с 16 до 18 клубов. В проведенном голосовании большинство команд не поддержало данный вариант.

«Спартак» по итогам минувшего сезона чемпионата России занял десятое место в турнирной таблице, набрав 38 очков в 30 матчах. Ранее представители «красно-белых» несколько раз заявляли о том, что выступают против расширения.