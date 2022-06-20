Широков отреагировал на возможное расширение РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков прокомментировал решение большинства клубов против расширения РПЛ.

«Экономики по 18 клубам никто не предоставил. В чём преимущество? В том, что во всех регионах должны играть? Не все регионы готовы к этому. В сегодняшний ситуации экономические возможности в приоритете», — сказал Широков «Чемпионату».

По мнению эксперта, сначала нужно решить все финансовые вопросы расширения РПЛ, а уже потом проводить голосование, ведь бюджет клубов Премьер-лиги в два с половиной раза дороже команд ФНЛ и ФНЛ-2.

Ранее сообщалось, что большинство клубов высшего российского дивизиона не поддержали решение о расширении лиги до 18 команд.