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Экс-игрок «Рубина» Попов: «Иранский футбол и российский – это небо и земля»

20 Июня 2022 • 17:57 Комментировать

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов отреагировал на назначение Курбана Бердыева в иранский «Трактор».

«Удивительно, что Бердыев возглавил эту команду. Видимо, из России у него не было предложений. Больше никак не могу объяснить его решение. Иранский футбол и российский – это небо и земля», — сказал Попов «РБ Спорту».

По мнению экс-футболиста, даже если из России было какое-то предложение у Бердыева, то стороны могли и не договориться, зная характер специалиста. Вряд ли он бы сейчас помог «Рубину».

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером иранского клуба «Трактор».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Курбан Бердыев Алексей Попов Трактор
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