Экс-игрок «Рубина» Попов: «Иранский футбол и российский – это небо и земля»

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов отреагировал на назначение Курбана Бердыева в иранский «Трактор».

«Удивительно, что Бердыев возглавил эту команду. Видимо, из России у него не было предложений. Больше никак не могу объяснить его решение. Иранский футбол и российский – это небо и земля», — сказал Попов «РБ Спорту».

По мнению экс-футболиста, даже если из России было какое-то предложение у Бердыева, то стороны могли и не договориться, зная характер специалиста. Вряд ли он бы сейчас помог «Рубину».

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером иранского клуба «Трактор».