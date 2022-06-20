Клубы РПЛ в большинстве высказались против расширения лиги

Сегодня, 20 июня, состоялось общее собрание клубов Российской премьер-лиги в заочной форме.

На голосование было вынесено предложение ФК «Урал» об увеличении числа участников лиги с 16 до 18 в сезоне 2023/24. Большинство клубов выступили против расширения РПЛ.

В сезоне-2021/22 уже всплывал вопрос о количестве команд в Премьер-лиге, и тогда «Урал» снова голосовал за увеличение команд в чемпионате.

В прошедшем сезоне чемпионом России стал «Зенит», вторым к финишу пришёл «Сочи», а топ-3 заняло «Динамо». В ФНЛ вылетели «Рубин», тульский «Арсенал» и «Уфа». В Премьер-лигу вышли «Торпедо», «Факел» и «Оренбург».