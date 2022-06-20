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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колосков: Бердыеву будет комфортно в Иране

20 Июня 2022 • 17:27 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о том, что Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор».

«Хотел бы поздравить его. Он добился больших успехов. Любой тренер не должен сидеть без работы. Очень хорошо, что это Иран, он человек верующий, ему там будет комфортно», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Эксперт заявил, что ему жаль, потому что Бердыев не вернулся в Россию, ведь в РПЛ мало тренеров такого уровня. Такой специалист может сделать качественную команду.  

Ранее стало известно, что 69-летний наставник возглавил иранский «Трактор». В России Бердыев работал в «Рубине» и «Ростове».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Вячеслав Колосков Трактор
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