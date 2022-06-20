Шавло: Глушенков проиграл конкуренцию в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Сергей Шавло поделился мнением о возможном переходе нападающего «красно-белых» Максима Глушенкова в «Крылья Советов».

«Будет ли не хватать Глушенкова «красно-белым»? У «Спартака» полно игроков помимо Глушенкова. Максим - молодой игрок, талантливый, но для него не было места в «Спартаке», — цитирует Шавло «РБ Спорт».

По мнению эксперта, футболист проиграл конкуренцию в стане «красно-белых», поэтому и ездил по арендам. В «Крыльях» Глушенков уже свой, давно знаком с главным тренером команды Игорем Осинькиным.

Ранее источник сообщил, что самарский клуб выкупил права на футболиста у «Спартака» и заключил контракт с игроком на три года.