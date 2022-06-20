У российских арбитров появились проблемы с экипировкой

У судей Российской премьер-лиги возникли проблемы с экипировкой.

Об этом сообщил «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники. Ранее немецкая компания, которая «одевала» российских арбитров прекратила сотрудничество с Российским футбольным союзом. Организация заключила договор с итальянской компанией, но она обеспечила судей только частично формой, включая тренировочную.

Напомним, в начале марта почти все международные компании ушли из российского рынка из-за санкций со стороны международных организаций. Это случилось из-за объявления президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о начале специальной военной операции на Украине.