Агент Д`Амико: Боккетти может в будущем возглавить российский клуб

Агент Андреа Д`Амико, представляющий интересы наставника дубля команды «Вероны» Сальваторе Боккетти, заявил, что его клиент может оказаться в России.

«Я рад, что в России следят за успехами Боккетти. Его тренерский путь только начинается, поэтому всё возможно. Не исключаю, что в будущем он поработает с клубом из России», — цитирует слова Д`Амико Metaratings.

Агент не знает, следит ли Боккетти за «Спартаком», но он сообщил футболисту о том, что «красно-белые» завоевали Кубок России под руководством итальянского специалиста.

Сальваторе Боккетти играл за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Он выиграл чемпионат России и стал обладателем Суперкубка страны.