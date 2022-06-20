Калачёв: С удовольствием поработал бы с Бердыевым

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв заявил, что готов поработать в штабе главного тренера иранского «Трактора» Курбана Бердыева.

«Если бы меня Бердыев позвал к себе в тренерский штаб, поехал бы я? Это интересный вызов. Единственное, недовольна была бы моя супруга, но я с удовольствием поехал бы в Иран», — приводит слова Калачёва «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что бывший наставник «Ростова» и «Рубина» Курбан Бердыев возглавил иранский «Трактор».

Тимофей Калачёв защищал цвета ростовского клуба с 2006 по 2007 год и с 2010 по 2019 год. Он выиграл с командой Кубок России и стал обладателем серебряных медалей РПЛ.