Пресс-служба Российской премьер-лиги в социальных сетях опубликовала видео, посвящённое выходу воронежского «Факела» в Премьер-лигу.

«Долгий и сложный путь привел тебя в РПЛ, «Факел», — написала пресс-служба лиги под видео.

В сезоне-2021/22 «Факел» занял второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиге, и напрямую вышел в Премьер-лигу. Помимо воронежского клуба, в РПЛ вышли «Торпедо» и «Оренбург».

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует матчем за Суперкубок России, в котором «Зенит» на своём поле примет «Спартак». Встреча состоится 9 июля. Начало запланировано на 17:00 мск.