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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Паршивлюк хочет продлить контракт с «Динамо»

20 Июня 2022 • 16:42 Комментировать

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк заинтересован в продлении контракта.

«Спорт-Экспресс» пишет, что соглашение 33-летнего защитника будет рассчитано на один сезон. Действующий контракт с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне Паршивлюк сыграл за «бело-голубых» 23 игры, в которых сделал три результативных передачи. Защитник пополнил состав команды в 2019 году в статусе свободного агента. За московский клуб он сыграл 65 матчей во всех турнирах.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда выходила в финал Кубка России, где проиграла «Спартаку».  


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Евро-Футбол.Ру,
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