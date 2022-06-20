В «Химках» рассказали о предложениях по Лантратову

Представитель подмосковных «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос о будущем голкипера команды Ильи Лантратова.

«Что касается предложений по Лантратову, то сейчас у нас их нет. Илья — игрок «Химок», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

По мнению функционера, вратарь готов остаться в «Химках» и продолжать свою карьеру в этом клубе.

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал условия трансфера по Лантратову, но в последний момент решил отказаться от сделки. В минувшем сезоне 26-летний голкипер провел 33 матча во всех турнирах, он пропустил 48 мячей и 11 раз смог сохранить ворота «сухими».