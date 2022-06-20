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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гацкан: Бердыев — максималист

20 Июня 2022 • 16:09 Комментировать

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан высоко оценил работу нового главного тренера иранского «Трактора» Курбана Бердыева.

«Может, у руководителей российских клубов другие мысли, но Бердыев — очень классный специалист, который мог бы любой клуб РПЛ поднять на самый высокий уровень», — цитирует Гацкана «Чемпионат».

Экс-игрок заявил, что, возможно, Бердыев сам не хочет работать в России из-за отстранения наших клубов от европейских турниров, потому что этот тренер максималист, он хочет играть хотя бы в Лиге конференций.

Сегодня, 20 июня, стало известно о том, что Курбан Бердыев стал новым наставником «Трактора».

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Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Александр Гацкан Трактор
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