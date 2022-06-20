Червиченко считает, что ничего страшного в отстранении Рыбуса от матчей за сборную нет

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о том, что Федерация футбола Польши объявила о том, что защитник «Спартака» Мацей Рыбус не будет играть за сборную.

«Играть за сборную это, конечно, почетно, но серьезных денег не приносит. Поэтому люди прагматичные выбирают альтернативные вещи, как это сделал Рыбус. Русофобия не всем приносит деньги», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

Эксперт выразил мнение, что Рыбус из той возрастной категории игроков, которым всё равно, сыграют ли они пару матчей за сборную или нет.

Ранее Федерация футбола Польши опубликовала заявление, согласно которому Рыбус больше не сыграет за национальную команду из-за того, что он продолжил карьеру в России.