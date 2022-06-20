Гаджиев объяснил, почему Бердыев возглавил клуб из Ирана

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев, высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера иранского клуба «Трактор».

В интервью «Спорт-Экспрессу» Гаджиев заявил, что Бердыев справится с новой должностью. Специалист подчеркнул, что тренера пригласили в Иран не просто так, он соответствует современным требованиям футбола.

«В свое время он пригласил Азмуна, который еще не обладал высоким мастерством, помог ему выйти на высокий уровень и сделать карьеру», — сказал Гаджиев.

20 июня иранский клуб «Трактор» объявил о том, что 69-летний Курбан Бердыев стал главным тренером команды. Ранее специалист работал в «Кайрате».