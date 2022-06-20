Рыбус воздержался от комментариев после решения Федерации футбола Польши не вызывать в сборную

Защитник «Спартака» Мацей Рыбус отреагировал на заявление Федерации футбола Польши не вызывать футболиста в национальную команду.

«Пока не буду комментировать», — сказал Рыбус «Чемпионату».

20 июня Федерация футбола Польши сообщила о том, что 32-летний футболист не будет вызываться в сборную. Таким образом, футболист не примет участие на чемпионате мира 2022 года. Летом 2022 года у Рыбуса истёк контракт с «Локомотивом». Будучи свободным агентом, он принял решение продолжить карьеру в «Спартаке».

После этого, первые лица власти Польши раскритиковали выбор футболиста. По их мнению, он должен был покинуть Россию.