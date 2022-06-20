Иранский клуб «Трактор» объявил о назначении на пост главного тренера Курбана Бердыева.

В прошедшем сезоне чемпионата Ирана «Трактор» занял лишь 13-е место в турнирной таблице из 16 команд. Руководство клуба поставило для Бердыева задачи с выходом команды в ближайшее время в азиатскую Лигу чемпионов.

Напомним, российскому болельщику 69-летний специалист знаком по работе с «Рубином» и «Ростовом». Будучи наставником казанской команды, он выигрывал чемпионат России в сезонах-2007/08 и 2008/09. Все помнят, как «Рубин» обыгрывал «Барселону» Хосепа Гвардиолы на «Камп Ноу».

В «Ростове» тренер проработал три сезона в качестве тренера, советника и вице-президента.