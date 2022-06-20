Мостовой выразил желание возглавить «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой считает, что в команде идёт набор по объявлению.

«Сейчас едут в «Спартак» по объявлению. Хочешь работать в клубе? Пожалуйста! Если бы у меня было предложение от «Спартака», то, конечно, бы я рассмотрел этот вариант», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Бывший игрок команды добавил, что он, наверное, больше всех достоин возглавить «Спартак» из всех, кто появляется в клубе.

Напомним, за свою продолжительную карьеру 53-летний Мостовой помимо «Спартака» выступал за «Кан», «Страсбур», «Бенфику», «Сельту» и «Алавес». Эксперт тренерского опыта не имеет.