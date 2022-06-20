«Крылья Советов» выкупили Глушенкова у «Спартака»

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Глушенков продолжит выступать за команду из Самары.

По информации «РБ Спорт», футболист, права которого принадлежат «Спартаку», останется в «Крыльях Советов», так как команда выкупила трансфер игрока. Сообщается, что контракт с 22-летним Глушенковым подписан на три года.

Прошлый сезон-2021/22 воспитанник «Чертаново» провёл в «Крыльях Советов» на правах аренды. Он сыграл за команду 29 матчей во всех турнирах, поразил ворота соперников семь раз и отметился двумя голевыми передачами.

За свою карьеру Глушенков успел поиграть в «Чертаново», «Спартаке», «Химках» и «Крыльях Советов».