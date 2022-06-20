Форвард «Енисея» Андрей Окладников продолжит карьеру в «Сочи».

По информации «Евро-Футбол.Ру», Окладников в ближайшее время может стать игроком «Сочи». В его переходе лично заинтересован новый главный тренер команды Вадим Гаранин, работавший с ним в Красноярске. Ранее агент футболиста заявлял, что у него имеется предложения от клуба РПЛ. Контракт Окладникова с «Енисеем» заканчивается 30 июня 2023 года.

Сегодня, 20 июня, «Сочи» объявил о том, что команду возглавил Вадим Гаранин. На этом посту он сменил Владимира Федотова, который ушёл в ЦСКА.

В прошлом сезоне 23-летний Окладников сыграл 40 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал шесть результативных передач.