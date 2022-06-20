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Гендиректор «Сочи» объяснил назначение Гаранина

20 Июня 2022 • 13:22 Комментировать

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал журналистам о том, почему «барсы» назначили Вадима Гаранина на пост главного тренера.

Как приводит слова функционера «Спорт-Экспресс», все в сочинской команде рады, что удалось договориться с таким классным специалистом, который в прошлом розыгрыше Кубка России вместе с «Енисеем» обыгрывал «Локомотив» и «Рубин». Рубашко отметил, что это тренер с большим опытом, на которого в «Сочи» очень рассчитывают.

Напомним, что до этого с «Сочи» работал Владимир Федотов, который перебрался в московский ЦСКА. Вадим Гаранин же до этого тренировал красноярский «Енисей».

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко Вадим Гаранин
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