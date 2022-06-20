Агент Кучаева ответил на вопрос о трансфере в «Ростов»

Футбольный агент Александр Клюев, который представляет интересы полузащитника московского ЦСКА Константина Кучаева, высказался насчет будущего своего клиента.

В разговоре с журналистом Sport24 представитель футболиста заявил, что игрок сейчас находится на сборе «армейцев». Останется ли он в команде – вопрос к главному тренеру.

Что касается интереса со стороны «Ростова», Клюев подчеркнул, что данная информация соответствует действительности.

Во второй половине прошлого сезона Кучаев выступал в аренде за казанский «Рубин». 24-летний полузащитник принял участие в девяти играх, забил гол и сделал результативную передачу.