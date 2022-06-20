Гендиректор «Зенита» рассказал, когда в команду вернутся Барриос, Вендел и Алберто

Генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о том, когда всю южноамериканские легионеры вернутся в расположение команды.

Медведев сказал «Спорт-Экспрессу», что те, кто должен был вернуться, уже вернулись и приступили к тренировкам с командой. Функционер отметил, что остальные футболисты прибудут в расположение «Зенита» в согласованные для этого сроки.

«Вендел, Барриос и Юри Алберто уже в дороге в Санкт-Петербург», - добавил Медведев.

Напомним, что в прошлом сезоне футболисты «Зенита» под руководством Сергея Семака уверенно выиграли чемпионский титул.