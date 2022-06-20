Точилин: «У Гаранина есть все шансы показать результат не хуже, чем у Федотова»

Бывший тренер «Сочи» Александр Точилин высказался о назначении Вадима Гаранина на пост рулевого «Сочи».

В интервью «РБ Спорт» специалист отметил, что Гаранин является перспективным тренером, ярко проявившим себя в первенстве ФНЛ. По мнению Точилина, у нового наставника есть все шансы показать результат не хуже, чем у Федотова.

В прошлом сезоне Гаранин работал рулевым красноярского «Енисея» и дошел с командой до ½ финала Кубка России.

По итогам минувшей кампании «Сочи» финишировал на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги. После завершения сезона Владимир Федотов покинул южан и перешел в ЦСКА.