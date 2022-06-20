Российский полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский в ближайшее время должен подписать соглашение с московским «Спартаком».

По информации «Евро-футбол.ру», 26-летний полузащитник будет получать в московской команде около одного миллиона евро в год. Недавно Зиньковский прошёл медицинское обследование для «красно-белых», так что в скором времени игрок должен будет подписать официальный договор со «Спартаком».

Напомним, что в прошлом сезоне Антон Зиньковский стал лучшим ассистентом РПЛ. В 30 матчах российского чемпионата полузащитник отметился четырьмя забитыми мячами и девятью голевыми передачами.