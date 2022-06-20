Владелец «Сочи» рассказал, есть ли у него обида на Федотова

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг в разговоре с журналистами высказался по поводу ухода тренера Владимира Федотова в московский ЦСКА.

Ротенберг сказал «Р-Спорт», что у него, конечно же, нет никакой обиды на Федотова, который предпочёл перейти в «армейский» клуб. Владелец «Сочи» отметил, что всё, что ни делается, происходит только к лучшему.

«Работа покажет правильность этого решения», - добавил Ротенберг.

Напомним, что в прошлом сезоне сочинский клуб под руководством Федотова занял вторую строчку в РПЛ. Недавно опытный специалист перешёл в ЦСКА, с которым тренер подписал долгосрочный контракт.