Агент Сафонов: Сейчас авторитет у Акинфеев будет больше, чем у Федотова

Известный футбольный агент Алексей Сафонов поделился с журналистами своим мнением по поводу назначения Владимира Федотова на пост главного тренера московского ЦСКА.

Сафонов сказал «Спорт уик-энду», что сейчас авторитет у опытного голкипера «армейцев» Игоря Акинфеева больше, чем у Федотова, так что это может стать большой проблемой. Агент отметил, что иногда попадается ершистый лидер, с которым начнутся трения.

«Многие тренеры стараются убрать такого лидера, чтобы не рисковать», - добавил Сафонов.

Напомним, что Владимир Федотов недавно официально возглавил столичных «армейцев». До этого тренер успешно работал в «Сочи» и «Оренбурге».