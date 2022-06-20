Гендиректор «Зенита»: Победный дух в предсезонных матчах не должен исчезать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался по поводу предстоящих матчей питерской команды в летнее межсезонье.

Медведев сказал «Р-Спорт», что любые предсезонные матчи нацелены на то, чтобы хорошо подготовить команду к новому сезону. Функционер отметил, что если говорить о победном духе, то в подобных матчах он точно никуда не должен исчезать.

«Задача команды — готовиться к сезону, много забивать и стараться не пропускать», - добавил Медведев.

Напомним, что в скором времени «Зенит» под руководством Сергея Семака сыграет в предсезонном турнире с «Сочи», ЦСКА и «Пари НН».