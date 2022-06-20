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Губерниев — о критике со стороны Нигматуллина: Не знаю, кто это такой

20 Июня 2022 • 12:38 Комментировать

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу критики от экс-голкипера сборной России Руслана Нигматуллина.

Губерниев сказал Sport24, что на каждый роток не накинешь платок, ведь он уже привык к тому, что непонятные люди используют его фамилию, чтобы их интервью прочитали. Комментатор отметил, что вообще не знает, кто такой Нигматуллин.

«Комментировать слова непонятных людей я не буду», - добавил Губерниев.

Напомним, что Руслан Нигматуллин недавно заявил о том, что Дмитрий Губерниев не имеет вообще никакого отношения к спортивной журналистике и только пиарится на футболе.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Дмитрий Губерниев
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