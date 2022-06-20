Радимов: Дзюба будет лидером в любом клубе РПЛ

Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов в разговоре с журналистами выразил мнением о том, что форвард Артём Дзюба сможет удачно играть в любой команде РПЛ.

Радимов сказал «Чемпионату», что Дзюба точно будет лидером в любом клубе РПЛ, ведь у него есть харизма, да и он сам по себе ведущий футболист. Тренер «Зенита-2» отметил, что не знает, в какой команде форвард продолжит карьеру.

«Что касается Европы, то тут всё может показать только жизнь», - добавил Радимов.

Напомним, что на данный момент Артём Дзюба находится без команды. 33-летний форвард может продолжить карьеру в одном из турецких топ-клубов.