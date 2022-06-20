Официально - Гаранин стал тренером «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» официально уведомила общественность о том, что 51-летний Вадим Гаранин вошел в тренерский штаб клуба. Ранее сообщалось, что у него могут возникнуть проблемы со вступлением в должность из-за отсутствия должной тренерской лицензии. Судя по всему, этот нюанс удалось решить, и теперь бывший наставник «Енисея» сможет приступить к своим новым обязательствам.

Но не исключено, что официально Гаранин все-таки считаться тренером клуба не будет, ибо формулировка пресс-службы клуба касательно его назначения звучит достаточно странно - «вошел в тренерский состав». Впрочем, сомнений в том, что тренировать в итоге будет он, нет.