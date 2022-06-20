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Официально - Гаранин стал тренером «Сочи»

20 Июня 2022 • 12:02 Комментировать

Пресс-служба «Сочи» официально уведомила общественность о том, что 51-летний Вадим Гаранин вошел в тренерский штаб клуба. Ранее сообщалось, что у него могут возникнуть проблемы со вступлением в должность из-за отсутствия должной тренерской лицензии. Судя по всему, этот нюанс удалось решить, и теперь бывший наставник «Енисея» сможет приступить к своим новым обязательствам.

Но не исключено, что официально Гаранин все-таки считаться тренером клуба не будет, ибо формулировка пресс-службы клуба касательно его назначения звучит достаточно странно - «вошел в тренерский состав». Впрочем, сомнений в том, что тренировать в итоге будет он, нет.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Вадим Гаранин
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