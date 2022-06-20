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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пресняков-старший: Зобнин сдал, но и вся команда стала играть слабее

20 Июня 2022 • 12:02 Комментировать

Известный артист и болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший высказался по поводу игры полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина.

Пресняков-старший сказал «Спорт-Экспрессу», что нельзя однозначно сказать, что Зобнин проводит только плохие матчи, хотя игрок заметно сдал в последнее время. Артист отметил, что вся команда стала играть гораздо слабее.

«Когда вся команда играет слабо, то как блистать игроку? Это ведь командный вид спорта», - добавил Пресняков-старший.

Напомним, что Роман Зобнин в прошедшем сезоне провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Владимир Пресняков-Старший Роман Зобнин
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