Пресняков-старший: Зобнин сдал, но и вся команда стала играть слабее

Известный артист и болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший высказался по поводу игры полузащитника «красно-белых» Романа Зобнина.

Пресняков-старший сказал «Спорт-Экспрессу», что нельзя однозначно сказать, что Зобнин проводит только плохие матчи, хотя игрок заметно сдал в последнее время. Артист отметил, что вся команда стала играть гораздо слабее.

«Когда вся команда играет слабо, то как блистать игроку? Это ведь командный вид спорта», - добавил Пресняков-старший.

Напомним, что Роман Зобнин в прошедшем сезоне провёл в российском чемпионате 25 поединков, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.