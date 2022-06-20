Гендиректор «Пари НН» озвучил задачу команды на сезон

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов в разговоре с журналистами рассказал о задаче команды на предстоящий сезон.

Измайлов сказал «Спорт-Экспрессу», что самое главное для нижегородской команды — прочно и уверенно закрепиться в элитном дивизионе. Гендиректор выразил надежду на то, что выполнение этой задачи не будет затягиваться до заключительных матчей сезона.

«Для нас очень важна поддержка болельщиков, для которых мы и строим эту команду», - добавил функционер.

Напомним, что недавно новым главным тренером нижегородского клуба стал Михаил Галактионов, который заменил в команде Александра Кержакова.