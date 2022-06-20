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Гендиректор «Пари НН» озвучил задачу команды на сезон

20 Июня 2022 • 11:54 Комментировать

Генеральный директор клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов в разговоре с журналистами рассказал о задаче команды на предстоящий сезон.

Измайлов сказал «Спорт-Экспрессу», что самое главное для нижегородской команды — прочно и уверенно закрепиться в элитном дивизионе. Гендиректор выразил надежду на то, что выполнение этой задачи не будет затягиваться до заключительных матчей сезона.

«Для нас очень важна поддержка болельщиков, для которых мы и строим эту команду», - добавил функционер.

Напомним, что недавно новым главным тренером нижегородского клуба стал Михаил Галактионов, который заменил в команде Александра Кержакова.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Равиль Измайлов Пари НН
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