Мостовой - о Зобнине: «Из Романа сделали звезду, он этим воспользовался»

Экс-полузащитник московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением об игре хавбека «народной команды» Романа Зобнина.

В разговоре с корреспондентом «Спорт-экспресса» он отметил, что у хавбека есть своеобразный потенциал, но при этом от него не стоит ждать феерических голов и ассистов.

«В свое время из него сделали звезду. Он воспользовался этим, подписал шикарный контракт и сейчас играет спокойно на этом багаже», - сказал Мостовой.

Контракт 28-летнего полузащитника с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2024 года.

В прошлом сезоне РПЛ Роман сыграл 25 матчей, забил три гола и сделал результативный пас.