Кержаков отреагировал на слова гендиректора «Пари НН» о причине смены тренера

Бывший наставник «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высказался по поводу слов генерального директора нижегородского клуба о причине смены тренера.

Кержаков сказал «Чемпионату», что не может ответить на то, удивили ли его слова генерального директора «Пари НН», но ему никто не говорил про какую-то концепцию развития клуба. Тренер отметил, что и про привлечение молодых игроков и построение команды речи не шло.

Напомним, что Равиль Измайлов объяснил журналистам причины, по которым с Кержаковым не был продлён контракт. Гендиректор отметил, что команде нужны были перемены для того, чтобы ровно провести весь сезон.