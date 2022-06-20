Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Еленой Григорьевской поделился мнением о последних трансферах команды.



- ЦСКА не удалось удержать Языджи и он покинет команду. Это большая потеря?

- Три – четыре матча он провел здорово, как и другие легионеры. Я тогда радовался, что пришли опытные ребята, с хорошей техникой. Но оказалось, что они приехали просто деньги зарабатывать. Отыграли несколько матчей и все: у одного что-то заболело, потом у другого. Они стали сачковать. Так что Языджи и не стал бы играть, а все время сачковал бы в ЦСКА. У нас в России и без него много таких футболистов. Они сидят в запасе и получают миллионы евро в год. Так что ничего страшного не вижу в уходе этого игрока. Найдется другой футболист, который будет впахивать. Главное – это пахать на поле, а не валять дурака.



- Несколько матчей он играл прилично. Может быть, новый тренер ЦСКА Владимир Федотов смог бы его мотивировать?

- Не думаю. Он сачок по натуре, и не будет впахивать. Он придумывал бы себе какие-то болячки и с ним бы мучались. Пусть лучше наши ребята играют. Нет проблем в том, чтобы найти полузащитника, который будет работать от своей штрафной, до чужой. Пусть даже это будет какой-то молодой игрок. Я только за. «Краснодар» же играет молодежью и ничего страшного. Ребята вырастут, только им надо доверить и правильно наставлять. А еще лучше – не давать им сразу больших денег. Тогда будет толк.

- Но толк будет не сразу.

- Правильно. Два – три года они будут ковыряться, а потом заиграют.

- Из ЦСКА ушел Ахметов. Как вы к этому относитесь?

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- Это просто классно. Ахметов – такой тормоз. Черепаха Тортилла. Он играл только поперек и назад. Так ветераны играют. А кто будет врываться в штрафую? Вообще не понимаю, почему его приглашали в сборную. Я не вижу причин для этого. У нас таких футболистов было в каждой команде штук по пять. Так что для ЦСКА его уход – не большая потеря. Это даже лучше для команды. Так нельзя играть в футбол. Может, его физически не хватало. Потому что если физика заканчивается, то заканчивается все. Техника пропадает, тактика, и играть уже неохота, потому что тяжело. И это не вопрос тренировочного процесса. Сам футболист должен знать. А они сачкуют на тренировках. Хотят получать огромные деньги и не упираться.

- Как вы отнеслись к приходу сербского защитника Милана Гайича из «Црвены Звезды»?

- Это нормальный трансфер. Я всегда к сербам хорошо относился, потому что они работящие ребята.

- Нужны ли вообще ЦСКА легионеры, учитывая, что не будет еврокубков?

- Все равно нужны. Хорошие футболисты всегда пригодятся. Хотя бы для того, чтобы команда показывала красивый футбол.

- Была информация, что Влашич может вернуться в ЦСКА. Как думаете, это фейк?

- Его не нужно возвращать, потому что второй раз в одну реку нельзя войти. Я в него уже не верю. Ему понравилось в ЦСКА, он получал хорошие деньги, но уже не будет так играть. Столько было таких футболистов.

- Но вернулся же Промесс в «Спартак» и неплохо играет.

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- Да, хорошо играет, но это футболист другого склада. Он какой-то легкий. А Влашич тяжеловатый. Наверняка набрал лишний вес, плюс возраст уже подходит. Я не думаю, что они пригодится ЦСКА.

- Какие позиции в клубе нуждаются в усилении?

- Нужны левый и центральный защитники. И конечно, хороший полузащитник. Хорошо бы взять центрального нападающего. Не знаю, как будет выглядеть Чалов. Он не очень блистал в Швейцарии. Там не сильный чемпионат, и то он не раскрылся. А тут нужно впахивать. Но Чалов – интеллигент в футболе, а надо делать и черновую работу и иметь хорошую физику. А он, видимо, этого не любит.