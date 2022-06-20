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Гаджиев: Не вижу ничего зазорного в том, чтобы Березуцкие снова поработали со Слуцким

20 Июня 2022 • 11:37 Комментировать

Бывший наставник «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился с журналистами своим мнением по поводу перспектив братьев Березуцких.

Гаджиев сказал Betonmobile.ru, что не будет ничего страшного или зазорного в том, если братья Березуцкие после своего ухода из ЦСКА снова объединятся с Леонидом Слуцким. Опытный специалист отметил, что братьям вполне можно дождаться предложения от какой-нибудь другой команды, где они сумеют поработать самостоятельно.

Напомним, что братья Березуцкие недавно покинули московский ЦСКА. Новым главным тренером «армейцев» стал Владимир Федотов.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Гаджи Гаджиев Леонид Слуцкий Василий Березуцкий Алексей Березуцкий
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