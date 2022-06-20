«Крылья Советов» подпишут полузащитника «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков присоединился к самарским «Крыльям Советов», рапортует Metaratings.ru. 22-летний футболист уже прибыл в расположение самарцев, находящихся на сборах в Казани.

В настоящий момент клубы ведут переговоры о формате перехода Глушенкова. Пока непонятно, будет ли это полноценный трансфер или аренда.

Прошлый сезон полузащитник провел за «Крылья Советов» на правах аренды. Максим принял участие в 28 поединках Премьер-лиги, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи. В его пассиве три желтые карточки.