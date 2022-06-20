Гендиректор «Пари НН» объяснил, почему из клуба ушёл Кержаков

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов рассказал журналистам о том, почему не был продлён контракт с бывшим тренером нижегородской команды Александром Кержаковым.

Измайлов сказал «Спорт-Экспрессу», что Кержаков сумел выполнить поставленную перед ним задачу, но нужно было думать о том, как сделать качественный шаг вперёд, для которого пришлось провести некоторые перемены.

«Нужны были перемены в плане привлечения молодых игроков и построения команды, которые бы позволили без срывов пройти весь сезон», - добавил функционер.

Напомним, что под руководством Александра Кержакова нижегородская команда в прошлом сезоне заняла 11-ю строчку в российском чемпионате.