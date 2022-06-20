Игнатьев: Больше не поддерживаю идею о расширении РПЛ

Известный российский тренер Борис Игнатьев рассказал журналистам о том, что больше не поддерживают идею о расширении РПЛ.

Игнатьев сказал Rusfootball.info, что лучше не расширять РПЛ, а создать ещё какой-нибудь турнир. Тренер отметил, что с одной стороны, нужно больше играть для того, чтобы заткнуть паузы из-за отстранения от еврокубков, но с другой стороны, набрать 18 нормальных команд сейчас практически невозможно.

«У одной команды чего-то не хватает в плане организационных моментов, где-то стадион плохой, а где-то денег не хватает», - добавил опытный специалист.